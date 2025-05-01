Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı bünyesinde hasta kabulüne başlayan Dr. Öğretim Üyesi Fatih Karagözlü, çocuk kardiyolojisi hakkında bilgi verdi.

Çocuk kardiyolojisinin doğum öncesi (fetal dönem) dahil olmak üzere yenidoğan, bebek, çocuk ve ergenlik dönemindeki (0–18 yaş) bireylerin kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenen bilim dalı olduğunu bildiren Dr. Karagözlü, "Çocuklarda doğuştan ve sonradan gelişen kalp hastalıkları görülebilmektedir. Doğuştan kalp hastalıkları her bin canlı doğumda yaklaşık 8–10 bebekte görülür. Bu oran, doğumsal anomaliler arasında en sık rastlanan gruplardan biridir. Anne veya babada doğuştan kalp hastalığı tanısı varsa bu risk yaklaşık 2,5 kat artmaktadır" dedi.

Bu belirtilere dikkat

Çocuklarda kalp hastalığından şüphelendirecek belirtiler hakkında bilgi veren Karagözlü açıklamasında, "Bu belirtiler; hızlı nefes alma, zorlanarak solunum, beslenme güçlüğü, emmeme, morarma (özellikle dudaklarda ve tırnaklarda), sık akciğer enfeksiyonu geçirme, bayılma veya çarpıntı atakları, göğüs ağrısı (özellikle eforla ilişkili), gelişme geriliği ve egzersiz intoleransıdır. Bu belirtilerden birinin ya da birkaçının olması, ailede doğuştan kalp hastalığı veya ani ölüm öyküsü bulunması, yenidoğan taramasında üfürüm duyulması ya da yenidoğan taramasından geçememesi, elektrokardiyografi (EKG) veya telekardiyografi gibi testlerde anormallik durumunda çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Karagözlü, Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Polikliniği bünyesinde EKG, EKO, holter monitorizasyon (24 saatlik ritim takibi) ve efor testi tetkiklerinin yapılabildiği bilgisini de paylaştı.

Sağlık kontrollerini ihmal etmeyin

Bazı doğumsal kalp hastalıkları önlenemese de, edinsel kalp hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir ve zamanında tanı ile tedavi edilebilir olduğunun altını çizen Karagözlü, "Ailelerin bu konularda yapabilecekleri; gebelik öncesi ve sırasında düzenli sağlık kontrolleri, gebelikte enfeksiyonlardan korunma, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırılması, sigara dumanı ve zararlı maddelerden çocukların uzak tutulması, aşıların tam yapılması (özellikle kızamık, grip gibi enfeksiyonlardan koruma), ailede ani ölüm öyküsü ya da sağırlık öyküsü varsa erken dönemde kardiyolojik tarama yapılmasıdır" şeklinde açıklamasını tamamladı.