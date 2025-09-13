Mersin’de, eğitim-öğretim yılı orman sevgisi ve yangın tatbikatlarıyla devam ediyor.

Doğa ve orman bilincini geliştirmek, orman yangınlarını önlemek ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ’Köklerden Geleceğe Nefes İş Birliği Protokolü’ kapsamında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı etkinlikleri sürüyor.

Bu kapsamda Gülnar, Aydıncık ve Erdemli ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere, ormanların önemi ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından okul bahçelerinde uygulamalı yangın tatbikatları yapıldı.

Program sonunda ise öğrencilere toplam bin 500 fidan dağıtılarak toprakla buluşturuldu ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yetkililer, iş birliği protokolü kapsamında Mersin genelindeki etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini kaydetti.