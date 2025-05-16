Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde, 61 çocuk ve personele "Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" konulu eğitim verildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesinde görevli Gıda Mühendisi tarafından verilen eğitimde, güvenilir gıda, gıda zehirlenmeleri, gıda saklama kuralları, alışverişte gıda güvenliği, el yıkama ve önemi, gıda israfı, sağlıklı beslenmenin önemi, Alo 174 Gıda Hattı gibi konu başlıkları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.