DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi eğitim birimi tarafından Aşı Haftası farkındalık etkinliği düzenlendi.

Cumayeri İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Ebe Hande Nagehan Topaloğlu ve Ebe Zehra Tat tarafından ilk olarak Avlayan İlhami Reyhan Turan İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere aşının önemi hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiler.

Ekiplerimizce ayrıca, Cumayeri Anaokulunda Aşı Haftası’na özel olarak anaokulu öğrencileriyle "Mikrop Avcısı" adlı eğitici bir oyun oynadı. Bu oyun aracılığıyla çocuklara mikroplar ve aşılar hakkında temel bilgiler verilirdi. Oyunda öğrenciler, sınıf ortamına gizlenmiş mikropları bulup etkinlikte görevli ebeye teslim etmiş; görevli ebe ise bu mikropları aşı ile etkisiz hale getirdiler.

Yapılan bu etkinlikle, çocukların hem eğlenmeleri hem de sağlık bilinci kazanmaları hedeflenmiştir.