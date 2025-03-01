Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde düzenlenen atölyeler, her hafta farklı okul öncesi grupları ağırlamaya devam ediyor. Merkezi ziyaret eden Küçük Adımlar Anaokulu öğrencileri, atölyede deniz canlılarının yaşam ortamı, çevre kirliliği ve deniz plastikleri hakkında bilgi alırken, deniz ekosistemini korumanın önemini öğrendi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çevre bilinci oluşturma amacıyla yaptığı çalışmalarla ilgi görmeye devam ediyor. Öğrencilere ve özellikle çocuklara çevre bilincini aşılamayı amaçlayan merkez, minik ziyaretçilerine hem eğlenceli hem de öğretici ortam sunuyor. Görsel ve deneyimsel öğrenme alanı sunan interaktif deney düzeneklerinin yanı sıra, merkezde verilen atölye eğitimleri sayesinde çocuklar, hem çevre dostu teknolojileri tanıyor, hem de nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Merkezde düzenlenen atölyelere katılan Küçük Adımlar Anaokulu öğrencileri de deniz canlılarının yaşam ortamı, çevre kirliliği ve deniz plastikleri hakkında bilgi alarak, deniz ekosistemini korumanın önemini öğrendiler. Plastik atıkların gösterildiği deney düzeneğinde denizden atık toplayan ve interaktif oyun oynayan çocuklar, hayal dünyalarındaki deniz canlılarını çizerek boyadılar.

"Çocuklara farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, merkezde okul öncesi yaş grubuna yönelik başlattıkları faaliyetleri devam ettirdiklerini belirterek, "Okullardan yoğun talep alıyoruz. Burada çocuklarımızı farklı bir temada eğitiyor ve farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Atölyemizde boyama ve değişik etkinliklerle bu farkındalığı taçlandırıyoruz. Küçük Adımlar Anaokulu’ndan gelen öğrencilerimiz deniz canlılarını korumanın yollarını öğrendiler. Bununla alakalı farkındalık kazandılar ve daha sonra çok güzel bir akvaryum yaptılar" dedi.

Küçük Adımlar Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Havva Talaş Batikan da okulda çocuklarla uzay konusunu işlediklerini, atölyedeki eğitimle de çocukların konuyu pekiştirdiklerini ifade ederek, "Görsellik onlar için çok önemliydi. Böylelikle çocuklar konulara daha iyi hakim oldular" diye konuştu.