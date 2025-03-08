Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, TED Erdemli Koleji'nden öğrencilerini ve öğretmenlerini ağırladı. Etkinliğe, Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da katıldı.

Toplantı salonunda gerçekleştirilen slayt gösterisinde öğrencilere ormanlarda yapılan faaliyetler, özellikle orman yangınları hakkında bilgiler verildi. Ardından işletme bahçesinde, öğrencilere uygulamalı yangın tatbikatı yapılarak orman yangınları ile mücadele konusunda bilgi verildi.

Tatbikatın ardından öğrencilere fidan dikimi uygulamalı olarak gösterildi ve her bir öğrenciye fidan hediye edildi.

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlik, öğrencilere doğa sevgisini aşılamak ve orman yangınları ile ormanların korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için değerli bir deneyim sundu.