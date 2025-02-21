Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü personelince; kafeterya ve kıraathanelerde denetimler gerçekleştirildi.

Kıraathane ve kafeterya denetimi kapsamında ekiplerce 53 şahıs sorgulandı, 2 kıraathane ve 2 kafeterya işletmesi kontrol edildi. Kontroller neticesinde 1 işyerinde 18 yaş altı bir şahsın oyun oynadığı, 2 işyerinin kafeterya olmasına rağmen oyun oynatıldığı ve aynı iş yerinde 18 yaş altı 2 şahsın oyun oynadığı tespit edildi.

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Ekiplerce işletme sahiplerine bilgilendirmeler yapılarak, iş yerleri hakkında gerekli iş ve işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA