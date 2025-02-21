Söke Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Esra Ekizoğlu, "Tenha" adlı kitabını okuyucuyla buluşturdu. Henüz 12 yaşındayken yazmaya başlayan genç yazar, üç yıl süren yazım sürecinin ardından kitabını tamamladı.

Kitabının yayımlanma süreciyle ilgili konuşan Esra Ekizoğlu, "Yazmaya 12 yaşında bir uygulama üzerinden başladım. O dönemde kurguyu tamamen bitirdikten sonra, yaklaşık üç yıl içerisinde kitabı yazmayı da tamamladım. Ancak her zaman küçük değişiklikler ve ufak düzenlemeler yaptım. Kendimi en hazır hissettiğim dönemde, elimden gelen en iyi performansla bir yayıneviyle anlaştım. Ailem, özellikle annem, bana bu konuda çok destek oldu. Bu yüzden onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda, bana destek olan okul müdürüm Ayhan Türk öğretmenime ve diğer öğretmenlerime de teşekkür ederim. Kitabımda fantastik konularla hayat hakkındaki düşüncelerimi harmanladım ve ortaya ’Tenha’ çıktı. Okuyan ve okuyacak herkes, kelimelerle ördüğüm bu gezegene hoş geldiniz" dedi.

Fantastik bir kurguya sahip olan "Tenha", genç yazarın hayal dünyası ile yaşamdan aldığı ilhamı bir araya getirerek okuyuculara farklı bir deneyim sunuyor.

Söke Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Ekizoğlu, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı’yı ziyaret ederek, kitabından hediye etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı; "Öğrencilerimizin değişik alanlarında yeteneklerini ortaya koymaları bizleri mutlu ediyor. Öğrencimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim" dedi.