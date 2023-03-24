Erzincan’da Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

2023 yılı Erzincan Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan Barosu, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü kurum temsilcilerinin katılımıyla Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, verilen hizmetler ve ilgili kurumlarla işbirliğinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi görüşüldü.

Erzincan Çocuk İzlem Merkezi’nde verilen hizmetlerin ilgili kurum ve kuruluşlar işbirliği ile daha etkin bir şekilde sunulabilmesi açısından ilgili kurum temsilcilerinin katılımlarıyla yapılan Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında planlanan çalışmalar çerçevesinde ilgili kurul üyelerinin fikir, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.