Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen larva ilaçlama çalışmaları, belediyenin mücavir alanları içerisinde toplam 14 ayrı bölgede aralıksız sürdürülerek tamamlandı.

Halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen ilaçlama çalışmalarının ilk aşaması ile larva ilaçlaması yapılarak sivrisinek ve benzeri haşerelerin üreme kaynakları kontrol altına alındı. İlaçlama ile yaz aylarında artış gösteren hastalıkların önüne geçilmesi hedeflenirken halkın sağlığını korumaya yönelik ilaçlama faaliyetleri bilimsel yöntemlerle, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde sürdürüldü.

İlaçlama çalışmalarının ikinci aşaması olan uçkun (sivrisinek, karasinek vb.) ilaçlaması ise 16 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Bu aşamada ekipler, özellikle cadde ve sokaklarda düzenli aralıklarla ilaçlama yaparak sivrisinek ve karasinek popülasyonunu minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyor.