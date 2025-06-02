Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Kılıngün, Erzincan’da kurduğu modern meyve bahçesiyle tarım sektöründe teknoloji kullanımının önemine dikkat çekiyor.

Doç. Dr. Hasan Kılıngün, merkeze bağlı Yaylabaşı beldesinde 16 dekar alanda ceviz ağırlıklı kurduğu meyve bahçesinde teknolojinin imkanlarını kullanıyor.

Dedelerinden aldığı tarımsal kültüre modern bir anlayış getiren Akademisyen Kılıngün, sertifikalı fidanlarla kurduğu bahçede, sulamayı güneş enerjisi panellerinden sağladığı yenilenebilir enerji ile otomasyon şeklinde uyguladığını kaydetti. Bölgede ayı ve domuz kaynaklı zararlardan korunmak için bahçenin etrafını çitlerle çeviren Kılıngün, hayvanlara zarar vermeyecek şekilde elektrik yüklenen teller ile yabani hayvanların bahçeye girmelerini engellediğini belirtti.

Tarımda bilginin büyük önem taşıdığını ve tüm uygulamaların uzman kişilerden alınacak teknik bilgiler ışığında yapılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Hasan Kılıngün, bahçesine güneş enerjisi ile çalışan yılan ve fare kovucular yerleştirdi. Yine akreplere de karşı da önlem alan Kılıngün, bahçe içerisindeki bağ evi ve çitleri de mavi ve beyaza boyadı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, meyveciliğe yatırım yapan Doç. Dr. Hasan Kılıngün’ün bahçesinde incelemelerde bulundu.

Bahçede incelemelerde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, toplum olarak herkesin tarımla olan bağlantısına dikkat çekti. Tarımsal üretimin sürekli kendini yenilediğini, tarımsal teknolojinin büyük bir hızla geliştiğine dikkat çeken İl Müdürü Koçaker, tarımda teknoloji kullanımının verim ve kalite üzerinde büyük bir etki oluşturduğunu, kültürel işlemlerde büyük kolaylık sağlandığını, dayanıklı ürün yetiştirilmesi ile israf ve kayıpların asgari seviyeye düşürüldüğünü kaydetti. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde tarıma gönül vermiş bir akademisyenin gerçekleştirdiği uygulamalarla kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Koçaker, Erzincan tarım sektörünün yeniliklere açık çiftçilerle sürekli bir gelişim ve değişim yaşadığını vurguladı.