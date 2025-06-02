Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Fethi Kayalar atandı.
Görev değişimi dolayısıyla fakültede devir teslim töreni düzenlendi. Eğitim Fakültesi önceki Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, dekanlık görevini Prof. Dr. Fethi Kayalar’a devretti.
Rektör Prof. Dr. Akın Levent, görevi devreden Prof. Dr. Mücahit Kağan’a fakülteye bugüne kadar verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ederken görevi devralan Prof. Dr. Fethi Kayalar’a yeni görevinin hayırlı olması temennisiyle başarı dileklerini iletti.
Kaynak: İHA