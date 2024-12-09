Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile’nin adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Ciro Immobile’nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile’nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.