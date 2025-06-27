Samsun’un Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim Merkezi, geleneksel çini boyama etkinliğinde ileri yaştaki vatandaşları ağırladı.

Atakum Belediyesi, ileri yaştaki vatandaşlara yönelik Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde çini atölyesi gerçekleştirdi. ‘Çini Sanatıyla Nesiller Buluşuyor’ başlığıyla düzenlenen etkinlikte, Özel bir Yaşlı Bakım Merkezi’nde yaşamlarını sürdüren vatandaşlar katıldı. Merkezin usta öğreticilerinden çini boyamanın inceliklerini öğrenen kursiyerler, ardından boyama işlemine geçtiler. Porselen kupa bardaklarını çeşitli desen ve renklerle boyayan vatandaşlar hayal güçlerini sergilediler. Kursiyerlerin hazırladığı birbirinden özel eserler, büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, etkinlikten sonra merkezde düzenlenen sergileri gezdi.

"Son derece anlamlı"

Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nden etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, "Yaşlı Bakım Merkezi’nden büyüklerimizi merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Çini atölyesinde, usta öğreticilerimizle beraber geleneksel çini boyama etkinliği gerçekleştirdik. Özel ve anlamlı bir etkinlik oldu ve son derece güzel eserler ortaya çıktı. Büyüklerimizle atölye çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" denildi.