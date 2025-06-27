Samsun’un Canik Belediyesi, çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

İlk yardım, proje hazırlama, afet ve acil durumlara müdahale, diksiyon ve hitabet gibi konularda verilen eğitimler, belediye personelinden yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen programlarda, teorik bilgilendirme uygulamalı çalışmalarla destekleniyor. Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika veriliyor.

Eğitim faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ekip arkadaşlarımızı sertifikalı programlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sayede hem mesleki yetkinliklerini hem de kişisel becerilerini artırmalarına olanak sağlıyoruz. Canik’te eğitim seferberliğimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.