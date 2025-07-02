Aydın’ın Çine ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırsakallar Mahallesi’nde zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler geniş alana yayıldı. Alevleri ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 3 helikopter, 2 uçak, karadan 11 arazöz 4 tanker ve bir dozerle müdahale başladı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.