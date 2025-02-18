Sosyal Belediyecilik Çalışmalarıyla kentte fark yaratan İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe’de, Çınar Halk Market ürünlerinin satışına devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Yerel üreticilerin ve kooperatiflerin organik, katkısız ve doğal ürünlerini doğrudan vatandaşa ulaştıran Çınar Halk Market Ürünleri, İzmit Belediyesi Gülümse Kafe stantlarında yer almaya devam ediyor. Kadın Kooperatiflerinin desteklenmesi noktasında önemli bir rol üstlenen Çınar Halk Market, kadın üreticilerin ürünlerini vatandaşa direkt olarak sunuyor.

GÜLÜMSE KAFE STANTLARINDA YER ALIYOR

Üreten belediye vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, üreticiyi ve üretimi desteklemek amacıyla Çınar Halk Market’in kooperatif ürünlerini Gülümse Kafe’de vatandaşlarla buluşturuyor. Gülümse Kafe’ye gelen vatandaşlar doğal, katkısız ve organik ürünlere kolayca ulaşabiliyor. Birbirinden doğal ve kaliteli ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşlar, İzmit Belediyesi’nin sosyal tesisleri Gülümse Kafe’leri ziyaret edebilir.