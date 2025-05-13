Türkiye’nin önde gelen çimento üreticilerinden Çimentaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy, gençlere ilham olmak amacıyla düzenlenen "Deneyimler Işığı’nda Geleceğe Bakış" söyleşi etkinliğinde Kafkas Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte iş dünyasındaki tecrübelerini paylaşan Aksoy, kariyer yolculuğunu, liderlik anlayışını ve sürdürülebilir sanayi vizyonunu anlattı.

Kafkas Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Taha Aksoy, mühendislikten yöneticiliğe uzanan kariyerinde edindiği deneyimleri samimi bir dille aktardı. Öğrencilere disiplinli çalışmanın, etik değerlere bağlı kalmanın ve sürekli öğrenmenin önemini vurgulayan Aksoy, "Başarı tesadüf değildir; hedefe odaklanmak, kararlılıkla çalışmak ve insan ilişkilerine özen göstermek gerekir" dedi.

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Aksoy, iş dünyasında karşılaşılan zorluklara karşı stratejik düşünmenin ve takım çalışmasının önemine dikkat çekti.

Öğrenciler, deneyimli sanayici Aksoy’un ilham verici konuşmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Etkinlik sonunda Taha Aksoy’a öğrencilerle bir da hatıra fotoğrafı çekildi.