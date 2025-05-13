Muğla Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayında meydana gelen zirai don olayından etkilenen üreticilere, zirai don eğitimi, gübre ve ilaç dağıtımı yaparak zararı en aza indirdi.

Şubat ayında gerçekleşen zirai don olaylarından Muğla’da narenciye üretiminin yoğun olduğu Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri etkilendi. Don sonrası tarım arazilerinde oluşan tahribatı azaltmak için üreticilere yönelik budama eğitimleri düzenlenirken, aynı zamanda don hasarını hafifletmeye yönelik özel bitki besleme ürünleri (gübre) dağıtıldı. Uzman ekipler tarafından sahada verilen budama eğitimleriyle üreticilerin don nedeniyle zarar gören ağaçlarına doğru müdahalede bulunmaları sağlanırken, dağıtılan gübre desteği ile bitkilerin toparlanma süreci hızlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi; Köyceğiz ilçesinin Kavakarası Beyobası, Hamitköy, Döğüşbelen, Zaferler ve Toparlar mahalleleri ile Dalaman ve Ortaca ilçesi olmak üzere toplamda 9 farklı yerde "Zirai Don Öncesi ve Sonrası Tarımsal Tedbirler" konulu eğitim gerçekleştirdi. Eğitime katılan zirai don mağduru narenciye üreticilerine içerisinde 3 farklı işlevde gübre bulunan acil durum bitki besleme ürün kiti dağıtıldı.

10 Bin dekarlık bahçede don hasarına müdahale

3 farklı işlevi olan gübrenin içeriği ise, Sitokinin, kinin, deniz yosunu içeriğiyle; bitkideki don zararını bertaraf ederken, Çinko, bakır, molibden içeriğiyle zirai don sonrası çiçeklenmeyi tamir ediyor. Azot ise organik madde, deniz yosunu içeriğiyle tekrar yapraklanmayı teşvik ederek büyümeyi destekliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz’de 672, Ortaca’da 64 ve Dalaman’da 59 kişi olmak üzere toplamda 795 zirai don mağduru narenciye üreticisine acil durum bitki besleme ürünü (gübre) desteği verdi. Bu sayede Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman’da zirai dondan zarar görmüş 10 bin 515 dekarlık narenciye bahçesinin tedavisi gerçekleşti.

Ağaçları zarar gören üretici Osman Uysal, "Büyükşehir Belediyesi’nin bize göndermiş olduğu ziraat mühendisi ile birlikte incelemelerde bulunduk. Büyükşehir tarafından bize verilen ilaç ve gübrelerle uygulamamızı yaptık. Öncesinde dışarıdan gelen ziraat mühendisi arkadaşlar umudun olmadığını söylediler. Fakat Büyükşehir bize bir umut oldu, ağaçlarımız yeniden yeşerdi" dedi.

Köyceğiz Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uysal, "Büyükşehir’in çok büyük yardımı oldu bize. Kurs verdi bize vatandaşlarımıza ilaç dağıtınca. Üreticimiz şu anda çok memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ederiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı’nda Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz, "Eğitimlerimizi en fazla zarar gören Köyceğiz, Ortaca, Dalaman hattında gerçekleştirdik. Eğitimlerde dona karşı nasıl bir mücadele edilir bunları anlattık. Gübreleme kısmını anlattık. İlaç ve gübre desteğimiz oldu. Eğitime katılan 701 üreticimiz katıldı" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, zirai don sonrası üreticilere verilen destekle ilgili yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğuna dikkat çekti. Başkan Aras Muğla’nın, yalnızca turizmiyle değil, toprağından bereket fışkıran verimli ovalarıyla da bir üretim kenti olduğunu söyledi.