Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı’nın eteklerinde yer alan Suüstü köyünde düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı büyük ilgi gördü.

Suüstü köyündeki Bist İlkokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan ve 19’u TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulan 20 proje sergilendi. Sergilenen projeler arasında uçkun bitkisinden doğal krem yapımı ve hatmi çiçeğinden içilebilir su üretimi gibi projeler dikkat çekerken, Cilo Dağı’nın sunduğu doğal çeşitliliğin bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olduğu ifade edildi.

Açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Erdem Toktamış, TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Cilo Dağı’nın eteklerinde bulunan okulumuzda, bu bölgeden elde ettiğimiz pek çok doğal ürünü bilimsel projelere dönüştürdük. TÜBİTAK’a sunduğumuz projelerimizin büyük bir kısmı kabul edildi. 20 başvurudan 19’u sergilenmeye layık görüldü. Örnek vermek gerekirse, uçkun bitkisinden krem yapımı, hatmi çiçeğinden içilebilir su üretimi gibi projeler, bölgemizde yetişen endemik türleri bilimsel yöntemlerle değerlendirmemize imkân sağladı. Bu projeler, öğrencilerimizin emeği, öğretmenlerimizin rehberliği ve TÜBİTAK’ın desteğiyle hayata geçirildi" dedi.

Müdür Toktamış, Cilo Dağı’nın eşsiz bitki örtüsü ve doğal kaynaklarının bilimsel üretkenliğe dönüştüğünü dile getirerek, "Öğrencilerimiz bilimsel çalışmalara büyük bir ilgi ve merakla yaklaşıyor. Bu süreçte hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin özverisi takdire şayandır. Bizler de bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca bu süreçte bizlere destek veren Büyükçiftlik Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin’in de katıldığı fuar açılışı, halayların çekilmesiyle devam etti.