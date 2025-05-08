Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Güzeller Hudut Karakolu personeli tarafından bulunan yavru saz kedisi, Şırnak Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı. Yavru kedi, bakım sürecinin ardından doğaya bırakılacak.ŞIRNAK (İGFA) - Cizre Güzeller Hudut Karakolu personeli, devriye sırasında fark ettikleri yavru saz kedisini Şırnak Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Milli Parklar ekipleri, yavru kediyi koruma altına alarak bakım sürecini başlattı.

https://twitter.com/milliparklar/status/1920456324967485562

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şırnak Milli Parklar, “Bu sese kulak vermemek olmazdı. Yavrunun gelişimini tamamladığında yeniden doğaya dönecek” açıklamasını yaptı.

Yaban hayatını koruma çağrısında bulunan yetkililer, vatandaşları da bu sürece destek olmaya davet ederken saz kedisinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.