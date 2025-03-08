Kars ve Ardahan sınırlarında yer alan, kışın tamamen donarak adeta doğal bir buz pisti haline gelen Çıldır Gölü, bu yıl da eşsiz bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. "Buzlarla Dans" etkinliği doğa ve sanat tutkunlarını bir araya getirecek.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kars Çıldır Gölü, "Buzlarla Dans" etkinliğiyle birlikte kış turizmine farklı bir soluk getirecek.

9 Mart 2025 Pazar günü saat 11.00’de düzenlenecek olan etkinlikte, buz üzerinde Kafkas Halk Oyunları, Yöresel atlarla rahvan koşu yarışı, Senkronize buz pateni gösterisi, atlı kızak yarışı ve müzik şöleni yer alacak.

Kars Valiliği koordinesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce organize edilecek etkinliğe, Çıldır Gölü’nün doğal güzelliklerini keşfetmek ve unutulmaz bir kış deneyimi yaşamak isteyen vatandaşlar davet edildi.

Ayrıca etkinlik kışın büyüsünü yaşamak ve Çıldır Gölü’nün eşsiz manzarasında dansın ritmini hissetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.