Denizli’nin Güney ilçesinde zirai don uyarısından sonra çiftçilerin sabaha kadar tarlaların saman balyası, tekerlek yakması işe yaramadı. Tarım arazilerinde yüzde 40 zarar oluştu.

Denizli’de Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan zirai don uyarısı üzerine Güney ilçesinde tarlasındaki ürünlerini dondan korumak isteyen çiftçiler geceyi tarlalarında geçirerek saman balyası, lastik yakması işe yaramadı. Başta Güney ilçesi olmak üzere, Çivril, Baklan, Çal, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde yaşanan don olayı nedeniyle tarlalarda yaklaşık yüzde 40 zarar meydana geldi. İlçe tarım müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından don zararının etkili olduğu üzüm bağlarında, arpa, buğday, anason ekili tarlalarda, kekik ve tütün fidanlıklarında inceleme yapıldı. TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, ‘Çivril, Acıpayam, Serinhisar başta olmak üzere ilimizde yaşanan don olayları nedeniyle zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun. Üreticilerimizin yaşanan don felaketi sonrasında kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi başta olmak üzere gereken her türlü destek verilmelidir’ dedi. Ekiplerle birlikte sahada zarar tespiti yapan Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Çil, ‘Son günlerde yaşanan olumsuz hava şartlarından etkilenen çiftçilerimiz büyük zarar gördü. Özellikle bağ alanlarında ciddi zararlar oluştu. Son yıllarda yüzü gülmeyen üreticilerimiz, bu tablo karşısında yine zor durumda. Gerekli çalışmalar ilgili kurumlar tarafından yapılarak, üreticilerimizin yaralarının sarılmasını bekliyoruz’ dedi.