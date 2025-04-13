Meteoroloji 12. Bölge müdürlüğü özellikle tarımla ilgilenen vatandaşları zirai dona karşı uyardı.

Meteoroloji bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzurum ve Ardahan çevrelerin aralıklı kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren ise Erzincan çevresinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğini açıkladı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar zirai don uyarısı yaparak, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizi etkileyecek soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" dediler.