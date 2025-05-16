Erzincan’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Dünya Çiftçiler Günü ve Domates Fidesi Dağıtım Programı" düzenlendi.

Vali Yardımcısı Yusuf İzci, il protokolü, STK temsilcileri ve çiftçilerin katıldığı programda Erzincan’da tarımsal üretimi artırmak, çiftçileri desteklemek ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere domates fidesi dağıtımı yapıldı.

Merkez Tarım Kredi Kooperatifi’nde düzenlenen programda, hem Dünya Çiftçiler Günü kutlandı hem de çiftçilere 473 bin adet domates fidesi dağıtıldı.

Programda yaptığı konuşmada, tüm çiftçilerin "Dünya Çiftçiler Günü"nü kutlayan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan’da mevcut tarım potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti. İzci, TAKE Projeleriyle çiftçilere girdi desteği sağlandığını ifade ederek, Erzincan ve ilçelerinde projenin hayata geçirildiği günden bugüne kadar 29 proje uyguladığını, uygulanan bu projelerde il genelinde 7.742 çiftçimizin faydalandığını ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu projelere sağladığı toplam katkının da 42 milyon 377 bin TL olduğunu belirtti.