CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Türk Lirası'nın Bulgar Levası karşısında eridiğine dikkat çekerek, "Bulgar levası 10 kat arttı" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 2017 yılında ortalama 2 TL olan Bulgar Levası'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden bu yana katlandığını belirterek, “1 Bulgar levası, 20 lirayı aştı. Artık komşularımızla bile aramızda uçurum oluştu. Bu, yeni sistemin ekonomik çöküşünün işaretidir” dedi.

Ekonomik krizi Bulgaristan ve Türkiye üzerinden değerlendiren Milletvekili Yazgan, Bulgaristan nüfusunun her yıl azaldığını ve 6.7 milyona kadar gerilediğini anımsatarak, “Bulgaristan yüzölçümü, Türkiye’nin ancak yüzde 14’üne denk geliyor. Peki mevcut durum ne? Vatandaşımız geçinmekte dahi zorlanırken, Bulgaristan vatandaşları alışveriş için Türkiye’ye geliyor çünkü paramızın değeri gün geçtikçe düşüyor” dedi.

Bulgar Levası'nın 2018’den bu yana Türk Lirası'nın Bulgar Levası karşısındaki değer kaybının sürdüğünü belirten Milletvekili Yazgan, "1 Bulgar levası 2017’de ortalama 2 lirayken, 2020’de 4 liraya yükseldi. 2022’de ortalama 8.8 liraya, 2023’te ortalama 13.2 liraya ve 2024’te ortalama 18 liraya çıktı. 5 Mart’tan bu yana ise 20 lirayı geçmiş durumda. Bunun anlamı şu; yalnızca 7 ayda Bulgar levası, Türk lirası karşısında yüzde 900 arttı” diye konuştu.

Bu durumun Bulgar levasının değerlenmesinden değil, Türk lirasının değer kaybetmesinden kaynaklandığını söyleyen Yazgan, Türk Lİrası'nın her geçen gün değer kaybettiğini söyledi.

"Adaleti zedeleyen, üretimi bitiren, çiftçiyi yok eden, işçiyi ezen bu iktidar, Türkiye’yi her geçen gün daha kötü günlere sürüklüyor" diyen Yazgan, "Bulgaristan vatandaşları artık Türkiye’yi çarşı, pazar olarak görüyor. Tüm alışverişlerini burada yapıyor. Bizim vatandaşlarımız da açlık sınırı altındaki asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 4 bin lirayı reva görüyor. Vatandaşımızı sadece enflasyona değil, komşu ülkelere bile ezdiriyorsunuz. Tek adam rejimi, Türkiye’yi çökertiyor. Türkiye bu durumu daha fazla kaldıramaz" diye konuştu.