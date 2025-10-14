Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanlığı adaylığını açıklayan İbrahim Gürdal, değişim zamanının geldiğine inandığı için aday olduğunu ifade ederek "Benim hevesim bir koltuk talebi değildir. Değişim isyanıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Teşkilatı’nda seçim heyecanı yaşanırken il başkanlığı için adaylar da belli olmaya başladı. Bu çerçevede İbrahim Gürdal da düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıkladı.

Parti içinde artık değişim zamanının geldiğini ifade eden Gürdal, "Bizler, partimizi büyütmek, demokrasiyi yeniden ayağa kaldırmak, örgütü güçlendirmek zorundayız. Türkiye’nin değişim talebini dikkate almak zorundayız. Yerelden başlayarak ülkenin kaderini değiştirmek için canla başla çalışmalıyız. Partimize küsenleri, uzak duranları, siyasetten, ülkeden umudunu kesenleri tekrar kazanmak zorundayız. Bugün burada il başkan adaylığımı açıklamak için toplandık. Benim hevesim bir koltuk talebi değildir. Değişim isyanıdır. Hikmet Saatçi, Aydın’da İl Başkanlığını en uzun süre yapmış isimdir. Artık değişim zamanı geldiğine inandığım için aday oldum. Parti içi demokrasi, katılımcılık, emek verenlerin söz hakkı, bu partinin olmazsa olmazı olacaktır. Genel başkanımızla, vekillerimizle, belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla uyum içinde çalışacağımızın sözünü buradan veriyorum. Örgütüme buradan ilk sözümü vermek istiyorum. Bu partinin öznesi bundan sonra ön seçim olacaktır. Ön seçim il başkanlığımın ilk sözü olacaktır. Çarşaf liste çağrımı yineliyorum. Pazar günü kongre salonunda görüşmek üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.