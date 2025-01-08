CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay Karabük ve ilçelerinde ödenek yetersizliğinden dolayı yapılmayan ıslah çalışmalarını TBMM gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, Karabük’ün heyelan bölgesi olduğunun altını çizerek ivedilikle yapılması gereken ıslah projeleri sıralayan Akay, iktidarı uyararak, “Bu projeler ödenek bekliyor. Gerekli ödenekleri ayırın ve hemşehrilerimizi oluşabilecek tehlikelere karşı koruyun” çağrısında bulundu.

Akay, “Karabük ilimiz birinci derece heyelan bölgesi, bundan dolayı da gerekli ödeneklerin ayrılması ve ilgili yatırımların hızla hayata geçirilmesi için iktidarı defalarca uyardık. Buna rağmen ilimiz ne yazık ki hala gerekli yatırımları alamıyor ve üvey evlat muamelesi görüyor.” dedi.

Merkez, Safranbolu, Eskipazar ve Yenice ilçelerinde yapılması gereken fakat ödenek yetersizliğinden dolayı yapılmayan ıslah projelerinden bahseden Akay, “İktidara sesleniyoruz. Merkezde Soğanlı Çayı ıslahı, Cumayanı Köyü Kızıldere ıslahı, Çukurca ve Burunsuz Köyleri Eskipazar Çayı ıslahı, Safranbolu ilçesinde Navsaklar Köyü Araç Çayı ıslahı, Geren Köyü Kurudere ıslahı, Eskipazar ilçesinde Başpınar, Karahasanlar Köyü deresi ıslahları, Yenice ilçesinde Kadıoğlu, Şimşir ve Kayadibi Karaçakıl deresi ıslahları için ödenek bekliyor. Gerekli ödenekleri ayırın ve hemşehrilerimizi oluşabilecek tehlikelere karşı koruyun.” şeklinde konuştu.