Adıyaman’da ilk defa 45 yaşındaki bir hastaya uyutulmadan ve sohbet edilerek açık kalp ameliyatı yapıldı.

Nefes darlığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları bulunan 4 çocuk babası 45 yaşındaki Ali Rıza Kuruca, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Cengiz Güven’e muayene olan Ali Rıza Kuruca için yapılan tektik ve işlemlerin sonucunda kronik rahatsızlığı nedeniyle açık kalp ameliyatının riskli olabileceği belirlendi. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Cengiz Güven ve ekibi ile Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Nezir Yılmaz ile ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonrası anestezi alanında dünyada ilk olan yöntemle kalp ve akciğer makineye bağlanmadan hastanın bilinci açık şekilde açık kalp ameliyatı (bypass) yapılmasına karar verildi. Ali Rıza Kuruca’nın ameliyata onay vermesinin ardından 10 kişilik ekiple Kalp Damar Cerrahı Doç.Dr. Cengiz Güven tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyon gerçekleştirildi ve ameliyatın ardından Kuruca sağlığına kavuştu. Bir gün yoğum bakım ünitesinde tutulan Kuruca, daha sonra servise alındı. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut ve ameliyatı gerçekleştiren ekip, Ali Rıza Kuruca’yı serviste ziyaret etti.

Ziyarette hastaya bilinci açık bir şekilde bypassı gerçekleştirdiklerini ve ciddi bir sıkıntı yaşamadıklarını aktaran Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Cengiz Güven, "Normalde bypass ameliyatları kalp durdurularak, yani kalp ve vücut bir makinaya bağlanarak yapılan ameliyatlardır. Yaptığımız bu ameliyat uygun, seçilmiş hastalarda kalbi durdurmadan yapabildiğimiz ameliyat çeşidi. Buna genellikle hastanın damar durumuna göre karar veririz. Anestezi ekibiyle yaptığımız değerlendirmede tek damar olması nedeniyle hem kalp, akciğer makinesini kullanmadık, kalp çalışırken bu ameliyatı yaptık hem de yüksek torakal dediğimiz spinal anestezi yöntemle hasta uyanıkken, bilinci açık bir şekilde bypassımızı gerçekleştirdik ve ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Birinci günde hastamızı biz servise aldık” dedi.

Yapılan ameliyatın özellikli bir işlem olduğunu ve başarılı sonuç aldıklarını belirten Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Nezir Yılmaz ise, ameliyatın spinal anestezi yöntemiyle yapılmasının dünyada ilk vaka olabileceğini söyledi. Başarılı sonuç alındığını belirten Doç. Dr. Yılmaz, "Bypass cerrahileri riskleri en yüksek olan ameliyat gruplarından olarak kabul ediliyor. Genellikle genel anestezi altında uyutularak gerçekleştirilir. Ancak seçilmiş hastalarda uyanık şekilde yapılan cerrahiler de mümkün. Daha önce yapılan epiduralle veya farklı tekniklerle uyanık hastalar var ancak spinal anestezi dediğimiz tek enjeksiyonla, iğne şeklinde yapılan anestezi yöntemiyle ilk vaka olarak yapılmış cerrahi şu anki yapmış olduğumuz. Bu anlamda özellikli bir iş yapıldı ve başarılı sonuç alındı. Özellikle seçilmiş hastalarda kullanılarak olumlu sonuçlar alınabilir ve bypass cerrahisi risklerinden kaçınılabilir" şeklinde konuştu.

Ameliyatın gerçekleşmesine katkı sunanlara teşekkür eden Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut ise, deprem sonrası en hızlı toparlanan kliniklerden birisinin kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji servisleri olduğunu ifade etti. İlk kez gerçekleştirilen bu başarılı operasyondan sonra hastayı ziyaret ettiklerini belirten Turgut, "Kendisini sağlıklı görmekten dolayı mutlu olduk. Bu ameliyatın gerçekleşmesine katkısı bulunan Kalp Damar Cerrahı Cengiz hoca ve ekibine ve anestezi bölümünde Nezir hoca ve ekibine öncelikle teşekkür ediyoruz. Depremin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Hastanemizi deprem öncesindeki durumlara, deprem öncesindeki imkanlara ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda en hızlı toparlanan kliniklerimizden birisi ise kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji. Tabii bunlar birbiriyle ilişkili branşlar" diye konuştu.