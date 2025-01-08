CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep'te onlarca yıldır önemli geçim kaynaklarından olan ayakkabıcılık sektörünün geçen yıl kaygı verici derecede küçüldüğünü öne sürdü.ANKARA (İGFA) - CHP'li Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet'in 100. yılında Gaziantep için hedeflenen ihracat rakamlarının gerçekleşmediğini söyledi.

İhracat rakamlarında düşüşlerin yaşandığına dikkati çeken Öztürkmen, "Pandemi dönemi, savaşlar, bölgemizde yaşanan 6 Şubat depremi, iktidarın tutarsız ekonomik politikaları, ülkemizi olduğu gibi Gaziantep'i de hedeflerinin çok gerisinde bırakmıştır." görüşünü savundu

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Gaziantep'in en güçlü olduğu gıda, tekstil, hazır giyim, ayakkabı sektörlerinin, Çin başta olmak üzere Vietnam, Mısır, Hindistan gibi ülkelerle rekabet edemez hale geldiğini kaydeden Milletvekili Öztürkmen, "Yüksek üretim maliyetleri ve artan ithalat ile üretimden istihdama her alanda büyük kan kaybeden ayakkabı sanayisi zor günler geçiriyor. Gaziantep'te onlarca yıldır önemli geçim kaynaklarından olan ayakkabıcılık sektörü, geçtiğimiz yıl kaygı verici derecede küçülmüştür. Her fabrika kaledir. Bu kaleleri kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." dedi.