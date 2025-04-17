Edirne'de CHP İpsala İlçe Başkanlığı, AK Partili İpsala Belediyesi’nin bir yıllık yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Partililer, "Kamu kaynakları israf edildi, en büyük icraat akaryakıt istasyonu!" yorumunda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP İpsala İlçe Başkanlığı ve CHP’li Belediye Meclis Üyeleri, AK Partili İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ın 1 yıllık faaliyetlerini eleştiren bir basın açıklaması yaptı.

CHP İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu ile meclis üyeleri Hüseyin Solak, Fulya Arabulan, Ahmet Türenli ve Mehmet Hüseyin, Kerman’ın seçim vaatlerini yerine getirmediğini ve belediye kaynaklarının israf edildiğini belirtti.

“KAMU KAYNAKLARI İSRAF EDİLİYOR”

CHP, belediyenin harcamalarında usulsüzlük ve savurganlık tespit ettiklerini açıkladı. Seçim döneminde 131 bin TL’lik yemek ikramı, 545 bin TL’lik promosyon ürünleri ve 2,3 milyon TL’lik kaldırım-yol çalışmasının belediye başkanının akaryakıt istasyonu çevresine yapıldığı iddia edildi. Ayrıca, 1 ton çikolata, 51 kg kuruyemiş ve 139 bin TL’lik logolu havlu alımı gibi harcamaların Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne aykırı olduğu vurgulandı.

“HUKUKSUZ İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ VE ŞAHSİ MENFAAT”

Belediye arazilerinin hukuksuz imar değişiklikleriyle akaryakıt istasyonuna dönüştürüldüğünü savunan CHP, bu işlemlerin başkanın ailesinin çıkarına hizmet ettiğini öne sürdü. 16 bin 500 metrekarelik tarım arazisinin usulsüz şekilde kiraya verildiği ve gelir elde edilmediği belirtildi.

İtfaiye biriminde yangın tüplerinin boş, oksijen tüplerinin süresinin geçmiş ve araç bakımlarının yapılmamış olduğu tespit edildi. Bu eksikliklerin halkın can güvenliğini riske attığı ifade edildi.

“BELEDİYE ARAÇLARI ŞAHSİ İŞLERDE KULLANILMIŞ”

Belediye iş makinelerinin, başkanın ailesine ait işyerlerinde kullanıldığı ve bu işlemler için yalnızca 13 bin 980 TL ödendiği iddia edildi.

CHP İpsala İlçe Örgütü, “Halkın parası israf ediliyor, usulsüzlükler ortada. İpsala sahipsiz değil, mücadelemiz sürecek,” diyerek belediye yönetimini eleştirdi