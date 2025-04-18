Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Recep Sarıdoğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz aylarda göreve gelen Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Recep Sarıdoğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Hürriyet’e ziyarette, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, ilçe yöneticileri ve İzmit Belediyesi meclis üyeleri eşlik etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, kentle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

Başkan Hürriyet, “Size ve yönetiminize başarılı çalışmalar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kentimizin huzuru, birliği ve ortak geleceği için diyalog ve iş birliğini önemsiyor, İzmit’in ortak menfaatleri doğrultusunda dayanışma içerisinde çalışmayı temenni ediyorum” dedi. Recep Sarıdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.