CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte belediye çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen gözaltılar hakkında açıklamalarda bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında içlerinde önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte birçoğu daire başkanı ve müdürlerden oluşan 130 kişinin gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir İl Başkanlığında ilçe başkanları ve belediye başkanları ile avukatların katıldığı bir toplantının ardından parti binasından ayrılmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gözaltılar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bu soruşturma siyasi bir soruşturmadır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan soruşturma kapsamında geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve bir kısım belediye bürokratı, çalışanların gözaltına alınması nedeniyle İzmir İl Başkanlığını ziyaret ettiğini kaydeden Parti Sözcüsü Yücel, "Ziyaretinin başlangıcında biliyorsunuz aşağıda hem basın mensuplarına, hem partililerimize, hem İzmirlilere seslendi. Ardından biz ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve il yönetim kurulu üyelerimizle bir toplantı yaptık, bir değerlendirme toplantısı yaptık. Öncesinde hukukçulardan dosya içeriği ile ilgili dosya kapsamı ile ilgili bir brifing aldık. Toplantımızda konuyu detaylı olarak konuştuk. Burada ortak kanaatimiz bu soruşturmanın siyasi bir soruşturma olduğudur. Burada hem İl Başkanımız Sayın Şenol Aslanoğlu’nun Hem geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in hem de diğer gözaltında olan şahısların, bürokratların, çalışanların masum oldukları yönündedir ve bu suçlamadan en kısa sürede aklanacakları yönündedir. Tabii bir takım iddialar olabilir. Herkesle ilgili bir takım iddialar olabilir. Herkes soruşturulabilir. Herkes yargılanabilir. Ancak tutuksuz yargılanma esastır. Tutuksuz yargılanma asıl olandır. Burada geçmişte kamu görevi gören, kamu hizmeti gören kişilerin adresi belli olan kişilerin, çağrıldıklarında gelip kendiliğinden ifade verebilecek pozisyonda olan kişilerin sabahın 5’inde evlerinden alınmaları, gözaltına alınmaları, sabaha karşı baskın yapılması ne vicdanlarda karşılık bulabilir ne de hukuk düzeninde karşılık bulabilir. Bizim öncelikli olarak isteğimiz, dileğimiz, temennimiz soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve az önce ifade ettiğim gibi aslı olan tutuksuz yargılamadır. Soruşturmanın tutuksuz bir şekilde devam etmesidir. Bizden bir ayrışma ya da çatışma bekleyenler boşuna beklemesinler. İzmir İl Örgütü, ilçe başkanları, belediye başkanlarıyla, büyükşehir belediye başkanıyla, il yönetim kuruluyla, milletvekilleriyle, MYK üyeleri ile bir bütündür. Dayanışması, morali ve motivasyonu en yüksek düzeydedir. O yüzden bu zor günleri en kısa sürede aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

"İddiaların hepsi yargılamaya muhtaç konulardır"

Gözaltında olanların da tutuksuz yargılanacaklarına inandıklarını aktaran Yücel, "Haklarındaki iddialar araştırılır. İddiaların hepsi yargılamaya muhtaç konulardır. Hepsinin incelenmesi, savunma hakkı kısıtlanmadan savunmaların dinlenmesi ve bir mahkeme süreci yani bir kovuşturma sürecinde ortaya çıkacak konulardır. Dolayısıyla arkadaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılacaklarını düşünüyoruz, inanıyoruz ve temenni ediyoruz. Ailelerle görüşüyoruz. Hem İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, hem milletvekillerimiz olarak. Ailelerin bu zorlu, sıkıntılı süreçte hem hukuki soruşturma boyutu, hem de gözaltındaki yakınlarının fiziki durumları, moral ve motivasyon durumlarıyla ilgili ailelere destek oluyoruz, dayanışma sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Dosyanın kapsamı hakkında tam bilgimiz yok"

Dün sabah saat 05.00’dan beri gerçekten büyük bir endişe yaşadıklarını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, "Çoğunuzun iyi bildiği gibi bu süreç içerisinde şu anda aktif olan görevde aktif olarak çalışan İSU Genel Müdürümüz, ESHOT Genel Müdürümüz, bir Genel Sekreter Yardımcımız, iki tane daire başkanımız, müdürümüz, bir müdürümüz ve belediyemizde farklı pozisyonlarda çalışmakta olan onlarca başka arkadaşımız gözaltına alınmış durumdalar. Bu belediyemizin işleyişi açısından da bir sorundur. Genel olarak da tabii ki tüm çalışma arkadaşlarımızı, hepimizi derinden üzmüş bir durumdur. Bu arada tutuklananların bazılarının mesela eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Yönetmeni Yücel Ertan gibi aslında yaşça böyle bir tutuklamanın da yapılmaması gereken insanlar olduğunu yine bunun gibi sadece İzbeton Yönetim Kurulunda görevli İzbeton Yönetim Kurulunda görev aldı diye bir şekilde gözaltına alınmış olan kişiler olmasını da ilave olarak üzüntüyle karşılıyoruz. Yani burada kimlerin gözaltına alınacağına karar verirken belli ki biraz adı geçebilecek herkesin dahil edildiği kalabalık bir grup oluşturulmuş. Pek çok kez ifade edildiği gibi genel başkanımızın da söylediği gibi hiçbirimiz belediye yönetiminde olan belediye çalışanı olan ya da siyasi konumda olan hiçbirimiz hiçbir soruşturmadan kendimizi muaf saymıyoruz. Sonuçta her türlü soruşturmaya her türlü hukuki incelemeye her zaman açığız ve bunlar için yardımcı da olmaya hazırız. Ama bu olayın oluş şekline, kapsamına baktığımız zaman işin içine dahil edilen tüm taraflarla bir siyasi amaç olduğuna dair benim de kuvvetli bir kanaatim var. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi’ni kamuoyu gözünde itibarsızlaştırmak, değersizleştirmekle ilgili bir çaba olabilir gibi görüyorum açıkçası. Biz dünden beri biraz mümkün olduğunca olayı takip etmeye ve detaylarını öğrenmeden fazla açıklama yapmamaya çalıştım. Temkinli olmaya çalıştım. Çünkü gerçekten dosyanın kapsamı hakkında halen de tam bilgimiz, yeterli bilgimiz yok. Ama düne oranda avukat arkadaşlarımızın incelemeleriyle daha fazla bilgimiz var. Şu ana kadarki bilgilerimiz dahilinde. Kişisel olarak şuna inanıyorum. Bütün arkadaşlarımız masum, bütün arkadaşlarımız bu süreç içerisinde aklanacaklardır. Kişisel olarak buna inanıyorum. Ama tabii ki bunu elimizdeki veriler dahilinde söyleyebiliyorum" diye konuştu.

"Birlik beraberlik içerisindeyiz"

Sürecin şeffaflıkla ilerlemesi gerektiğini kaydeden Tugay, "Diğer taraftan kararın mutlaka yargı tarafınca verileceğini de biliyoruz. Bu sürecin şeffaflığıyla adil bir süreç olacağına ben de inanmak istiyorum. Bu inanca ihtiyacımız var. Ama özellikle yargılamaların tutuklu olması için çok haklı nedenler görünmüyor. Yargılamaların tutuksuz olması kesinlikle mümkün. Yani sabah erken saatlerde gözaltına almış olmaları ayrı bir şey ama pek çok kişi aslında tutuksuz yargılanması durumunda kesinlikle davet edildiklerinde her zaman gidecek ve bu süreçte tutuksuz yargılamayı hak eden arkadaşlarımız. Dün gözaltı şartlarını gören hukukçu arkadaşlarımızın bunu yerinde gören tutuklu arkadaşlarımızın yakınlar Söylediklerinden dolayı da bir başka üzüntümü söylemek isterim ki gözaltı şartları maalesef iyi değilmiş. Bu nedenle benim de hepsi arkadaşımız olduğu için hepsi bizim için çok kıymetli insanlar olduğu için gözaltı şartlarının iyileşmesi talebim var. Mümkün olduğunca en hızlı şekilde tutuksuz yargılanmak üzere karar verilmesine ihtiyacımız var. Ama gözaltı şartlarının iyileşmesi için olsun, ihtiyaçlarının giderilmesi için olsun bu süreçte de bize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bunu tüm tutuklu arkadaşlarımız için söylüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi İzmir halkı bilsin ki her ne başka türlü algı çalışması içerisinde olurlarsa olsunlar bu süreci birlik beraberlik içerisinde hizmetlerimizi aksatmadan hukuksal sürece de yardımcı olacak şekilde takip edecektir. Arkadaşlarımızın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacağını umuyoruz" dedi.

Bir gazetecinin İzmir’de Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kooperatifler hakkında sorduğu soruya cevap veren Parti Sözcüsü Yücel şunları söyledi:

"Bu tabii Cemil Başkanım daha detaylı bilgi verir ama bu proje iyi niyetle yapılmış bir proje. Geçtiğimiz dönem başlamış bir proje. İzmirli vatandaşlarımızın, dar gelirli vatandaşlarımızın uygun fiyatla bu zor ekonomik koşullarda konut sahibi olması için belediyenin bir yerde inisiyatif alarak yaptığı iyi niyetli bir proje. Ama tabii bu projede bir takım aksamalar olabilir, eksiklikler olabilir, ekonomik koşullar ortada. Bir takım ihaleler yapıldı. İhalelere talip olan kimse olmadı. Bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla yani eksikler olabilir. Ancak bunu Cumhuriyet Halk Partisi’nin ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir yumuşak karnı olarak görmüyoruz. O eksiklikler giderilir. Sayın başkanım ve ekibi de bu eksikliklerin giderilmesi, mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için gereken her türlü çalışmayı yapıyorlar. Bu işe kafa yoruyorlar. Bu işe emek veriyorlar. Burada art niyetli bir durum söz konusu. İyi niyetle yapılan bir projenin aksaması ya da gecikmesi söz konusu."

Kooperatifler hakkında açıklamada bulunan Başkan Tugay ise şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili geçen dönemde bir kooperatif modeliyle bu sorunu çözelim diye gerçekten çok iyi niyetle atılmış bu adımın sonrasında bir şeylerin planlandığı gibi gitmediğini aksadığını biliyoruz. Bunu bütün İzmir kamuoyu biliyor. Bunun pek çok nedeni var. Konuşulabilecek pek çok nedeni var. Bunların bazıları gerçekten elde olmayan nedenler. Ama neticede ben göreve geldiğimden beri bu durmuş olan, ilerlememiş olan, ilerlememekte olan inşaatların bir an önce başlaması için ve bir an önce hak sahiplerine, kooperatif üyelerine bunları yapıp teslim edilmesi için çalışıyorum. Çaba gösteriyorum. Biz aslında epey bir mesafe aldık burada. Bu dönem içerisinde bir tür, baskıya maruz kaldığımızı herkes bilmeli. O baskı şudur. Yani daha önceden kooperatiflerin inşaatlarını mühürlemeler oldu biliyorsunuz. Bazı süreçlerde bakanlıktan müdahaleler oldu biliyorsunuz. Bizim dönemimizde de, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen bir mülkiye başmüfettişinin yani bazı saptamaları, bununla ilgili yaptığı yapacağını söylediği suç duyuruları ve bize uyarıları ayrıca Sayıştay’ın denetiminde öne sürdüğü bazı gerekçeler bizim hukuki olarak biraz daha dikkatli davranmamızı gerektirdi. Süreç o nedenle istediğimiz kadar hızlı işlememiş olabilir. Ama bugünkü noktada Örnekköy’de 3. ve 4. etap şu anda hızlıca yapılıyor. Yani yıl sonunda belki şubat marta kadar uzayabilecek bir zaman içerisinde bunlar teslim edilecek. Karabağlar Uzundere’deki etaplar için bir ihaleye talip olmadığı için devam edemedik ama ne olursa olsun o irademiz kesin var. Yeni bir müteahhitle ya da belki kendi şirketlerimizin çalışmasıyla onları da yapıp teslim edeceğiz. Gaziemir’de Aktepe Emraz’da benzer bir durum var. Onu da yapacağız. Yani taahhüt edilen hiçbir iş yarım kalmayacak. Aslında binlerce kişinin muhatap olduğu bu konuyla ilgili olarak bizler sürekli bilgilendiriyoruz. Sürekli bir iletişim içindeyiz. Üyeler, hak sahipleri durumu yakından takip ediyorlar. Onların mağdur olmaması için kira miktarlarını yükseltmek gibi aldığımız bazı kararlar var. Onları uyguluyoruz. Bu konuya muhatap olan İzmirliler bu sorunu bizim çözme iradesi ortaya koyduğumuzu görüyorlar ve çözeceğimize de inanıyorlar. Bu bu süreci elimizden geldiğince hızlandırarak sonuçlandıracağımız bir süreç. O açıdan bir sorun olmayacaktır. Zaten bugün, bize yansıyan iddiaların içeriği, bu dönemde ve bu dönemde yapılanlarla ilgili değil, biraz daha çok geçmişteki dönemlere dair bir inceleme, bir sorgulama şeklinde gibi görünüyor. Ama o mağduriyetlerin büyümeyeceğini o mağduriyetlerin en kısa zamanda en hızlı şekilde giderileceğine herkes emin olabilir."

Başka bir gazetecinin "CHP’li belediyelere yönelik operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Parti Sözcüsü Yücel şu cevabı verdi:

"Şimdi bu operasyonların, bu davaların bir bütünün parçası olduğunu görmek için yani kahin olmak gerekmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde 47 yıl sonra Türkiye’nin 1. partisi oldu ve hala da anketleri anketlerde Türkiye’nin 1. partisi yani Cumhuriyet Halk Partisi emin adımlarla, kararlı adımlarla iktidara yürüyor. Bu iktidar yürüyüşünü engellemek için her türlü operasyon, hamle, saldırı yapılıyor. Yani yapılacaktır da ama bizim bu kararlılığımızı, attığımız emin adımları, iktidar yürüyüşümüzü de asla ve asla engellemeyecektir. Çünkü insanların adalet duygusu vardır. İnsanların vicdan duygusu vardır. Yapılan bu haksızlıkla, haksızlık ve hukuksuzluklar toplumun tüm kesimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni dışındaki diğer seçmenler nezdinde de bir tepkiye neden oluyor. Bunu 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptalinde nasıl yaşadıysak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan saldırılar da aynı şekilde bunu yapanlara bir bumerang etkisiyle geri dönecektir. Arkadaşlar biz tutuksuz yargılama esastır diyoruz. Arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu insanlar sabıkalı ya da kriminal insanlar değil. Bu insanlar ülkesine yaşadığı kente hizmet etmiş insanlar. Bu insanların yeri belli yurdu belli kaçma şüphesi olduğuna dair somut bir bilgi bir emare bir delil olmadığı zaman da yasal olarak ceza mahkemesi kanunumuza göre bu insanları tutuklayamazsınız. Gözaltına dahi alamazsınız ama bu hukuki süreçlerin büyük ölçüde siyasi yürüdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla buradan soruşturmayı yürüten savcıyı da başsavcıyı da bir kez daha uyarıyoruz ve hatırlatıyoruz. Burada bir İstanbul örneği var. Genel başkanımız az önce dışarıda yaptığı konuşmada bunun altını çizdi. İstanbul’a özenen bir tavır görmek istemiyoruz. Şu ana kadar en azından bu dosyada bir kısıtlama kararı yok. Dosyadaki iddialara belli ölçüde hukukçular, avukatlar ulaşabiliyorlar. Ama Cemil Başkanımın dediği gibi gözaltı koşulları, nezarethane koşulları çok yetersiz. Bu tip iddialarla siz 120 kişiyi, 150 kişiyi gözaltına alamazsınız. Bu da işin yine hukuksuz olan bir tarafı. Dolayısıyla Arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmalarını ve soruşturmanın tutuksuz devam etmesini istiyoruz."