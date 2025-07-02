Samsun Üniversitesi (SAMÜ) 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi mezunlarını verdi. Üniversite birincisi ise Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yemenli Malak Gibreel Sadeq Suleiman Al-Aghbary oldu.

SAMÜ 2024-2025 Mezuniyet Töreni, Canik ilçesinde bulunan Doğupark Amfi Tiyatro’da velilerin yoğun katılımı ile yapıldı. 5 fakülte, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokuluna bağlı toplam 29 bölüm ve programdan 459 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Üniversite birincisi, fakülte birincisi, bölüm birincisi olan Yemenli Malak Gibreel Sadeq Suleiman Al-Aghbary törende yaptığı konuşmada, "Başarı sadece notlarla, projelerle, derecelerle ölçülmez. Gerçek başarı; yaşadığımız zorluklara rağmen yolumuza devam edebilmek, öğrendiklerimizi insanlığın ortak iyiliği için kullanabilmektir. Benim ait olduğum bölüm olan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’ndeki tüm değerli hocalarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına kalpten teşekkür ediyorum. Yalnızca bana değil, umutla gelen herkese kapılarınızı açtınız. Bu ülke bana yalnızca bir eğitim değil, ikinci bir yuva verdi" dedi.

Mezuniyet töreninde Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman da birer konuşma yaptı. Program, fakülte ve bölüm birincilerine ödüllerinin verilmesi, yaş kütüğüne plaket çakılması, diploma teslimi ve kep atma töreniyle son buldu.