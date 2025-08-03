Göztepe, Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri’nde Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup ise pas, sprint koşusu ve dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Böylece sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının startını vermiş oldu.