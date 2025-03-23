CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da, cumhurbaşkanlığı ön seçimi için partililer ve vatandaşlar sandıklara gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı şehrin çeşitli yerlerine kurulan sandıklarla Cumhurbaşkanı adaylığı için oy kullandı. Tek aday olan Ekrem İmamoğlu için oy kullanan partililerin seçime katılımı yoğun olurken, vatandaşlardan yapılan çağrı sonrası sandık başlarında kuyruğa girdi. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özlaper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile birlikte Kültür Sitesinde kurulan 5 Nolu sandıkta oylarını kullandı. Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da oy kullanma sırasında vatandaşlar ve partililerle buluştu.

"Bizim gözümüzde hiçbir zaman korkuyu görmeyeceksiniz"

Oy kullanmaya eşi ve çocuklarıyla birlikte gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Ülkemizin dört bir yanında demokrasi şöleni yaşanıyor. Sadece partililerin değil bütün vatandaşların sandığa sahip çıktığı seçim gününde her yer bir neşe içerisinde. Vatandaşın umuda ihtiyacı var. Umudun yeşerdiği yer bugün demokrasinin temsili olan sandıklardır. Umut hiçbir zaman bitmeyecek. Bizim gözümüzde hiçbir zaman korkuyu görmeyeceksiniz. Bu umutla bu birliktelikte Ekrem Başkanımızın da hak ettiği şekilde adaylığı da gerçekleşecektir. Bugün hukuksuzluğun ve adaletsizliğin yaşandığı güzel ülkemde bu kararı verenler bir kere daha düşünür. Birinin suçu varsa isme bakılmadan tabii ki cezası verilir. İddianamelere bakıyoruz hiçbir suç unsurunun olmadığı gizli tanıklıların bile tanıklığının kabul olmayacağı şekilde ifadelerle gizli tanık oldukları ve şu anki cumhurbaşkanının Ekrem Bakanın yarışma hakkını elinden alması onun ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor. Biz umudun var olduğu, hukukun adaletin var olduğu bu güzel ülkemde yarınlarımız için evlatlarımız için sandık başındayız" dedi.

Oy kullanımın ardından bir basın mensubunun CHP’li diğer belediye başkanlarına da baskılar olup olmayacağı yönünde bir endişe duyup duymadıklarını sorması üzerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek şunları söyledi: "Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. Bizim alnımız açıktır. Bir yıl içinde 3 defa Sayıştay denetçileri geldi. Uydurma iddianamelerle uydurma gizli tanıklarla Ekrem Başkan ve arkadaşlarına hukuksuzca tutuklama kararı verilmiştir. Ekrem Başkanı cumhurbaşkanı adayı olarak yarışma hakkının ona verilmesini istiyoruz. Eğer ki yolsuzluk görmek istiyorsanız, eğer ki haksız kazanç görmek istiyorsanız Manisa Büyükşehir Belediyesinin devralındığı MHP’ye hazırladığı ve savcılığa verdiği dosyalara bir bakın. Yolsuzluğun orada olduğunu göreceksiniz. O dosyalara baktığınız yolsuzluk nasıl yapılır hepsini göreceksiniz. O dosyalar Manisa Adliyesinde Başsavcının önündedir. Bunları göz ardı ederek uydurma iddianamelerle bugün tutuklama kararı çıkan Ekrem Başkanın burada olduğu gibi 81 ilde milyonlar arkasındadır. Dimdik duran milyonlarca vatandaşa Manisa’dan selam olsun."