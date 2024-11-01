Edirne'de CHP İpsala İlçe Başkanı Mıstık Ak, görevinden istifa etti.Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - CHP İpsala İlçe Başkanı Mıstık Ak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gördüğüğ lüzum üzerine görevinden ayrıldığını duyurdu.

Ak, paylaşımınada, “Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Benim iki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” dediği Cumhuriyet Halk Partimizin 14 aydır şerefle, onurla yürüttüğüm İpsala İlçe Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzere bugünden itibaren ayrılmış bulunuyorum. 24 Yıldır onurla taşıdığım parti üyeliğimi gururla taşımaya devam edeceğim. Görev yaptığım sürede, herzaman desteklerini esirgemeyen Yönetim Kurulu üye arkadaşlarıma ve tüm partili yoldaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi” ifadelerini kullandı.