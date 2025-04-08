Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, 13 Nisan Pazar günü Samsun’da Genel Başkanları Özgür Özel’in katılımlarıyla "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yapacaklarını açıkladı.

Parti binasında açıklamalarda bulunan Mehmet Özdağ, "13 Nisan Pazar günü, Samsun’da Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz ’Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingiyle, halkın sesi olmak için meydanlarda olacağız. Bu miting, yalnızca bir siyasi partinin organizasyonu değildir. Bu miting; özgürlük, adalet ve demokrasi isteyen tüm vatandaşlarımızın ortak vicdanının sesidir. Bugün Türkiye’de, seçilmiş belediye başkanları yargı eliyle susturulmak isteniyor. Sandıktan çıkan irade yok sayılıyor, halkın tercihi cezalandırılmak isteniyor. Biz bu gidişe, bu hukuksuzluğa Samsun’dan ‘dur’ diyoruz. ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingimize tüm Samsun halkını, gençleri, kadınları, emekçileri, tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi 13 Nisan Pazar günü saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.