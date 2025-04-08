Efeler Ligi Play-Off 5-8 etabı ikinci maçında Altekma, İzmir’de konuk ettiği Spor Toto’yu 3-0 yendi. Eşitlenen serinin 3. ve son maçı 11 Nisan Cuma günü Ankara’da oynanacak.
Hakemler: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Maksim Buculjevic, Miguel David Gutierrez, Emir Pınar, Dmitrii Bahov, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Thomas Edgar, Mustafa Koç, Salvador Hidalgo, Furkan Dur (Beytullah Hatipoğlu, Ümit Demir, Gökhan Gökgöz, Mustafa Cengiz, Muhammed Kaya)
Setler: 25-17, 25-23, 28-26
Süre: 104 dakika (27, 37, 40)
Kaynak: İHA