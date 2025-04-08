Karşıyaka Basketbol, sakatlıkları bulunan Roberto Gallinat ve Austin Hollins’in tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da sakatlık şoku yaşanıyor. İzmir ekibi, Roberto Gallinat ve Austin Hollins’in tedavi altına alındığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bursaspor Yörsan maçı esnasında geçirdiği omuz travması sonrasında, sağ omzundaki sakatlığı devam eden oyuncumuz Roberto Gallinat’ın tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

Dün antrenman sırasında sağ arka uyluk kasında ağrı hisseden oyuncumuz Austin Hollins’in yapılan tetkiklerinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş, tedavisine ivedilikle başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.