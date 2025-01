CHP Genel Başkanı Özel, Mersin'de üretici kadınlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'in ilçeleri ile çevre illerden gelerek, stant kuran üretici kadın stantlarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile üretici kadınların, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ürünlerini sergilediği stantları ziyaret etti, kadın girişimcilerle görüştü. Ürünleri inceleyerek tadına bakan Özel, bol kazanç dileğinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kıvanç duydukları belediyelerden biri olduğunu belirten Özel, "Kadına karşı şiddetle mücadele noktasında yerel yönetimler üzerlerine düşeni yapıyor ve öncülük ediyorlar" dedi.

Kadınlara ‘Mor Bayrak' uygulamasından bahseden Özel, "Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve CHP'li belediyeler kendi içlerinde ‘Mor Bayrak' uygulaması başlatıyorlar. Cinsiyet eşitliği noktasındaki adımları atan ve kendi bünyesindeki bunu uygulayan belediyelerimize TBB, Mor Bayrak verecek. Belediyelerimiz de koyduğu hedeflerimize ulaşan esnafa 'Mor Bayrak' verecek. Vatandaş alışveriş yaparken kadın emeğine saygılı, toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında üzerine düşeni yapan ve yapmayan esnafı görecek. Diğerleri de bu Mor Bayrağı edinebilmek için ellerinden geleni yapacaklar" diye konuştu.

CHP içerisinde kadın kotasının yüzde 33'ten yüzde 50'ye yükseltilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Özel, "Türkiye'de her şeyin yarısı kadın, yarısı erkek olacak" dedi.



"Mersin'de her şey yolunda"

Mersin'in kendileri için çok kıymetli bir şehir olduğunun ifade eden Özel, "Mersin'de her şey yolunda" dedi. Özel, "Başkanların cebinde bir tane anahtar var, o da CHP'nin iktidarının anahtarı. Başkaları gibi belediyenin kasasına göz dikenlerden değil, Türkiye'nin geleceğine umut olanlardan bahsediyoruz. Vahap Başkan da bütün belediye başkanlarımız da israf yerine hizmet yapan, belediyeye, şehirde yaşayan bütün çocuklara kendi çocuğu gibi bakan, bütün yoksullara kendi kardeşine yardım edermiş gibi yardım eden bir anlayışla yönetiyorlar. Türkiye'yi de böyle yöneteceğiz" diye konuştu.

Stant ziyaretleri sırasında üretici kadınlar Seçer ve Özel'e hediyeler verdi, yöresel tatlar ikram etti. Ziyaretin ardında Özel ve Seçer, beraberindeki heyetle kadınların kurduğu sofrada üretici kadınlarla beraber yemek yedi.