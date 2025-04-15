CHP Edirne İl Başkanı Av. Harika Taybıllı, gazeteci Fuat Uğur’un Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a yönelik sosyal medyada kullandığı cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeleri sert bir dille kınadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne İl Başkanı Av. Harika Taybıllı, gazeteci Fuat Uğur'un cinsiyet paylaşımına sert tepki gösterdi.Taybıllı, bu söylemlerin sadece Dedetaş’a değil, tüm kadınlara ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Yazılı açıklamasında Başkan Taybıllı, “Kadınları kamusal alandan uzaklaştırmayı hedefleyen bu zihniyet başarısız olacak. Fuat Uğur’un ifadeleri, Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil ediyor ve hukuk önünde hesap sorulacak” dedi.

Kadın siyasetçilere yönelik ayrımcı dilin yeni olmadığını vurgulayan Başkan Taybıllı, “Sinem Dedetaş yalnız değil. Kadın dayanışmasıyla bu çirkin zihniyete karşı duracağız” diyerek topluma sessiz kalmama çağrısı yaptı. Taybıllı, “Sessizlik suça ortaklıktır. Hukuk ve demokrasi içinde bu kirli dille mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.