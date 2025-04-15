Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve 20 ilin katıldığı, Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat organizasyonu olan Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne Adıyaman’ın dahil edilmemesinin üzüntüsü yaşanıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı ve diğer 150’ye yakın ören yerlerine sahip Adıyaman’ın turizm festivallerinde listenin dışına bırakılmasına tepki gösteren Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Adıyaman’ın Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Mustafa İşeri, "Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2025 rotası belli oldu. Ama Adıyaman güzergah dışı bırakıldı. 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11 ilde başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne her yıl yeni iller katılırken Adıyaman göz ardı edildi. Bakanlık bu yıl ise 20 şehirde kültür ve sanatla dolu bir yolculuğa çıkıyor. Fakat medeniyetin beşiği Adıyaman, bir türlü bu listeye eklenemedi. Zaten depremde çok ağır yaralanan Adıyaman hem psikolojik hem de ekonomik anlamda bir türlü ayağa kalkamıyor. Dolayısıyla böylesi ulusal projelerin de dışında bırakılması büyük talihsizliktir. Zira Adıyaman hala enkaz, moloz, içme suyu ve kira sorunlarıyla boğuşmaktan öteye gidemedi. 2025 yılı kapsamında 8 ay sürecek Kültür Yolu Festivali, 20 şehirde gerçekleştirilecek. Mardin, Malatya, Manisa ve Kayseri bu yıl ilk kez rotaya dahil edildi. Geç değil, medeniyetin beşiği, zengin kültürel değerlere sahip Adıyaman da bu rotoya eklenebilir" dedi.