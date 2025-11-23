Erzincan ceza infaz kurumlarında üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı sergi, AVM’de gerçekleştirilen törenle açıldı. Vali Hamza Aydoğdu ve il protokolünün katıldığı sergi, 22-23 Kasım tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, İdare Mahkemesi Başkanı İlker Dolgun ve il protokolü ile birlikte, Erzincan ceza infaz kurumları bünyesinde hükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin sergi açılışını gerçekleştirdi.

AVM’de ziyarete açılan ve 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde vatandaşların beğenisine sunulacak sergide, hükümlü ve tutukluların çeşitli atölyelerde ürettikleri el sanatları, tekstil ürünleri ve dekoratif çalışmalar yer aldı.

Sergiyi gezerek Cezaevi Savcısı Muhammed Tunahan Işık’tan bilgi alan Vali Hamza Aydoğdu, emeği geçen tüm personele teşekkür ederek üretim çalışmalarının hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.