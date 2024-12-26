Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından düzenlenen Yeşil Kampüs Festivali KAEÜ’de başladı.

Gençlerde çevre farkındalığını artırmayı hedefleyen festival kapsamında “Çevre için Yollardayız, Gençlerin yanındayız” sloganıyla hareket eden Çevre Tırı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yerini aldı.

Gençlerde çevre ve doğaya karşı duyarlılığı artırmak amacıyla faaliyet yürüten Çevre Tırı, öğrenciler için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Sanal gerçeklik (VR) deneyimi, ödüllü yarışmalar, hediye çarkı, değiş tokuş çadırı, kahoot yarışmaları, cam sanat atölyesi ve farkındalık eğitimleri gibi etkinliklere yer verilen Çevre Tırında gençlerle, eğitici ve eğlendirici çalışmalar da yapıldı.

Yeşil Kampüs Festivali alanını ziyaret eden Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, öğrencilerle birlikte kahoot yarışmasına katıldı. Yarışma sonunda Rektör Karahocagil, yarışmada ilk üçe giren öğrencilere hediyelerini vererek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.