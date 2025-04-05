Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Cevizdere Şehitleri Gazileri Araştırma Derneği, örnek bir dayanışma ve hayırseverlik örneği sergileyerek ilçenin önemli simgelerinden biri olan Ulucami önündeki çeşmenin bakımını gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Erol Gündüz ve Onursal Başkan Adem Öztürk’ün öncülüğünde yürütülen çalışmada, çeşmenin giderleri hayırsever iş insanı Osman Bozdağ tarafından karşılandı. Yapılan destek sayesinde çeşme yeniden boyanarak daha estetik bir görünüme kavuştu.

Cevizdere Şehitleri Gazileri Araştırma Derneği Başkanı Erol Gündüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Derneğimizin temel amacı şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve gazilerimize destek olmaktır. Ancak derneğimizi ayakta tutabilmek için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

Onursal Başkan Adem Öztürk ise "Bu çalışma, derneğimizin sadece şehit ve gazilerimize değil, aynı zamanda yaşadığımız şehre de sahip çıktığının bir göstergesidir. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle daha nice güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.