Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Samsun Şube Başkanı İsmail Cengiz Belli, "Terörsüz bir ülkede yaşamak elbette ki tüm dünya milletlerinin arzusu ve hedefidir. Terörist başı ile görüşmelerde şehit ve gazilerimizin durumları da göz önüne alınarak bu hassasiyet göz ardı edilmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti küçümsenmeyecek büyük bir devlettir" dedi.

Samsun Onur Anıtı’nda toplanan emekli subaylar, TESUD’un 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Program anıta çelenk bırakılması ile başladı. Akabinde saygı duruşundan bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşma yapan Şube Başkanı Emekli Havacı Kıdemli Binbaşı İsmail Cengiz Belli, "Amacımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden(TSK) görev sürelerini tamamlayarak emekli olan silah arkadaşlarımızın bir çatı altında toplanarak, mesleğine ilişkin anılarını yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi sosyal ve kültürel ilişkilerimizi devam ettirmek, muvazzaflık döneminde teneffüs ettiğimiz havayı emeklilik döneminde de birlikte sürdürmek, dernek çatımız altında güç birliğini oluşturmaktır. Aynı zamanda halen görevde olan muvazzaf TSK’lı personelimizin de anayasal çizgiler içerisinde nizamiye dışında sesi olan demokratik bir sivil toplum kuruluşuyuz. Uzun süre terör bölgesinde görev yapan emekli Tuğgeneral Ali Demir’deki mevcut verilere göre; 15 ağustos 1984-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçen 40 yılda 6 bin 378 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, bin 512 güvenlik korucusu 587 polis 6 bin 416 sivil vatandaş olmak üzere toplam 14 bin 902 insanımız şehit edilmiştir. Yine bu tarihler arasında 21 bin 667 insanımız yaralanmış ve gazi olmuşlardır. Bu rakamlar bazı yayın organlarına göre değişiklik göstermektedir. Terörsüz bir ülkede yaşamak elbette ki tüm dünya milletlerinin arzusu ve hedefidir. Terörist başı ile görüşmelerde yukarıda belirttiğim şehit ve gazilerimizin durumları da göz önüne alınarak bu hassasiyet göz ardı edilmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti küçümsenmeyecek büyük bir devlettir" ifadelerini kullandı.

"Maaştaki farklılık mağdur ediyor"

Belli konuşmasını, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekliye ayrılan personelin bir kısmının özlük hakları ve maaş durumlarında farklılıkların oluşu ve devam etmesi personel ve ailelerini mağdur etmektedir. Kar, kış, yağmur, çamur demeden tabur komutanlığı yapmış, terörle mücadelede etkin rol oynamış emekli binbaşıların açlık sınırı altında kalan emekli maaşları onlara reva değildir. Üst subay statüsünde olan emekli binbaşıların hak ettikleri tazminatlarının gündeme alınıp çözümlenmesini karar vericilerden beklemekteyiz" şeklinde tamamladı.