Terme Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Geleneksel Sakarlı Hıdırellez Kültür Sanat ve Spor Festivali’nde Rahvan At Yarışları büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 78 at sahibi ve atın katılımıyla gerçekleşen yarışlar, izleyicilere görsel bir şölen sundu. Geleneksel at biniciliğinin önemli bir parçası olan Rahvan Atı yarışları, festivalin en heyecan verici etkinliklerinden biri olarak öne çıktı. Yarışmacılar, atlarıyla birlikte sergiledikleri uyum ve performansla büyük beğeni toplarken, izleyiciler de nefes kesen mücadeleleri büyük bir dikkatle takip etti.

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde büyük bir coşku yaşandı. Baş birincisi olan at sahibine altın kemer takdim edilirken, dereceye giren tüm at sahiplerine de kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

"En özel anlardan biri"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yarışların ardından yaptığı açıklamada, "25. Geleneksel Sakarlı Hıdırellez Festivali’mizin en özel anlarından birini rahvan atı yarışlarıyla yaşadık. Türkiye genelinden 78 at sahibi ve atının katılımıyla oluşan bu görsel şölen, kültürel mirasımızı yaşatma ve gelecek nesillere aktarma misyonumuzun en güzel örneklerinden biri oldu. Yarışlarda gösterdikleri üstün performansla ödül kazanan tüm at sahiplerimizi tebrik ediyor, bu anlamlı organizasyonun hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Festival programı kapsamında başpehlivanların katılacağı yağlı güreşler düzenlenecek.