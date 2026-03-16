Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentin güvenlik ve idari altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yatırımlar kapsamında 2023-2025 yılları arasında toplam bütçesi 1 milyar 81 milyon TL'yi aşan 19 projenin hayata geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Samsun'da eğitimden sağlığa, turizmden tarıma, sanayiden ulaşıma kadar birçok alanda yatırımların sürdüğü belirtilirken, güvenlik altyapısının güçlendirilmesine yönelik projelerin de önemli bir yer tuttuğu ifade edildi. Açıklamada, İçişleri Bakanlığı yatırımları ile vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı ve modern şartlarda ulaşmasının hedeflendiği vurgulandı.

Valiliğe bağlı Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında; Ayvacık, Havza, Çarşamba ve Yakakent hükümet konakları ile çeşitli yapım ve ikmal işleri tamamlandı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı Kışlası Vardiya Yatakhanesi ve Akaryakıt İstasyonu, Terme ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Vezirköprü Beşpınar Jandarma Karakol Hizmet Binası da tamamlanan yatırımlar arasında yer aldı.

Öte yandan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ile Canik-İlkadım İlçe Jandarma Hizmet Binası'nın geçici kabul aşamasında olduğu belirtildi. İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları, İlkadım İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği, Atakum Denizevleri Şehit İrfan Kocabaş Polis Merkezi Amirliği ve Terme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı Hizmet Binası'nın yapım çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğini artırmak amacıyla 2023-2025 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü için araç alımı ile Emniyet Müdürlüğü'nün mal ve hizmet alımlarına destek kapsamında yaklaşık 356 milyon 572 bin TL ödenek aktarıldığı, KGYS malzeme alımlarını da kapsayan 114 milyon 207 bin TL'lik mal ve hizmet alımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

YİKOB tarafından aynı dönemde 10 kamu yatırımının daha hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, Samsun Valiliği Aile Destek Merkezi ile Samsun Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası'nın da aralarında bulunduğu projelerin titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.

Bunun yanı sıra hizmet binaları, huzurevleri, sosyal hizmet merkezleri, lojman, okul ve cemevlerini kapsayan 94 milyon 728 bin TL'lik 25 bakım-onarım projesinin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, Samsun'un huzur ve güvenliği için yapılan yatırımlara katkı sunan başta Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleri olmak üzere milletvekilleri, yerel yöneticiler ve emeği geçen herkese teşekkür edildi.