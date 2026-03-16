Ramazan Bayramı öncesi Samsun'da çarşı-pazar hareketlendi.

Emekli maaşları ve ikramiyelerin yatırılmasıyla cadde ve sokaklar alışveriş için akın eden vatandaşlarla dolup taştı. Bayram öncesi yoğunluk özellikle giyim ve tekstil mağazalarında kendini gösterdi. Maaşların erken yatması, esnafın beklentilerini artırdı. Dükkan sahibi Yaşar Yılmaz, 'Bayrama kısa süre kala işler açıldı. Caddedeki insan kalabalığı artıyor. Bugünden sonra bayrama kadar işlerin daha da artmasını umut ediyoruz. Bu süreçte gece 23.00'e kadar satış yapacağız' dedi.

Yılmaz, vatandaşların erken alışverişle son gün kalabalığından kaçınmayı tercih ettiğini de vurguladı.

Vatandaşlar ise maaş ve ikramiyelerin erken yatmasının alışverişlerini kolaylaştırdığını belirtti.